Kayseri'den Erciyes'e Hafta Sonu Otobüs Seferleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için yeni otobüs seferleri düzenliyor. Uygulama, Kayserililerin hafta sonu kayak tatillerine daha pratik ve güvenli şekilde erişmesini hedefliyor.

Sefer Detayları

Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılacak seferler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen 004 hat kodlu otobüslerle gerçekleştirilecek. Otobüsler Kale önü duraklarından hareket edecek ve hizmet Cumartesi ve Pazar günleri sunulacak.

Gidiş seferleri sabah 09.00, 10.00 ve 11.00 saatlerinde; dönüş seferleri ise akşam 15.00, 16.00 ve 17.00 saatleri arasında şehir merkezine yapılacak.

Amaç ve Beklenen Etki

Uygulama, Kayseri Erciyes A.Ş. yönetimindeki Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştırırken, bölgeye yönelik kayak turizmini de desteklemeyi amaçlıyor. Proje, Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirildi ve Kayserililer için hafta sonu kaçamaklarını erişilebilir kılacak.

Yeni seferlerle Kayserililer, ulaşım sıkıntısı yaşamadan Erciyes'in sunduğu sportif ve sosyal imkanlardan yararlanabilecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NE YAPILAN OTOBÜS SEFERLERİYLE KAYSERİLİLERİN KAYAK TATİLİNİ DAHA KOLAY ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİYOR.