Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Ramazan Kırboğa'nın oğullarını 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

Konvoy ve Okul Ziyareti

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın, 2016 yılında İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf ve Ramazan'ı evlerinden alarak makam aracına bindirdi.

Kırboğa kardeşler, polis araçları ve motosikletlerin de eşlik ettiği konvoyla eğitim gördükleri okula geldi.

Çocukları okula bırakan Aydın, öğretmenleriyle de görüştü.

Paylaşımda Yer Alan Mesaj

"Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. 2025-2026 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz."

