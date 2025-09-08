Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2025-2026 eğitim yılının ilk gününde şehit polis Ramazan Kırboğa'nın oğullarını makam aracıyla okula bıraktı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:32
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı

Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Ramazan Kırboğa'nın oğullarını 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

Konvoy ve Okul Ziyareti

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın, 2016 yılında İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf ve Ramazan'ı evlerinden alarak makam aracına bindirdi.

Kırboğa kardeşler, polis araçları ve motosikletlerin de eşlik ettiği konvoyla eğitim gördükleri okula geldi.

Çocukları okula bırakan Aydın, öğretmenleriyle de görüştü.

Paylaşımda Yer Alan Mesaj

"Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. 2025-2026 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz."

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın (sağ 2), şehit polis memuru Ramazan Kırboğa'nın oğullarını...

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın (sağ 2), şehit polis memuru Ramazan Kırboğa'nın oğullarını 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın (sağ 2), şehit polis memuru Ramazan Kırboğa'nın oğullarını...

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat