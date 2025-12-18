DOLAR
Kayseri Zabıta Denetimleri: Fiyat Etiketi ve Dara Kontrolleri

Kayseri Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ile ortak fiyat etiketi ve dara denetimleri yaparak mevzuata aykırı uygulamalara idari işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:26
Kayseri Zabıta Denetimleri: Fiyat Etiketi ve Dara Kontrolleri

Kayseri Büyükşehir Zabıta ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezindeki ticarethanelere yönelik denetimlerde, ekipler İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Fiyat etiketi ve tartı (dara) kontrolleri yapıldı

Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ticarethanelerde fiyat etiketi uygulamaları ile dara alma işlemlerini inceledi. Denetimler kapsamında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemler uygulanırken, işletme yetkililerine de bilgilendirme yapıldı.

Kentteki denetimlerin kurumlar arası dayanışma içinde ve vatandaşların haklarını ön planda tutarak gerçekleştirildiğini belirten Zabıta Daire Başkanlığı yetkilisi Zabıta Amiri Melih Çiftçi, şu değerlendirmeyi paylaştı:

Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince tüketici haklarının korunması amacıyla il genelinde ortak denetimlerimiz yapılmaktadır. Denetimlerde tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlığından darası düşülmesi, fiyat etiketi ve birim fiyatı uygulamaları 6502 sayılı kanunun 54’e 1, 54’e 2 ve 54’e 3 maddeleri kapsamında kontrol edilmektedir. Mevzuata aykırı şekilde dara almadan yapılan satışlar ve tüketiciyi yanıltan uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

7/24 denetimle şehir düzeni sağlanıyor

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre ticarethane, sokak ve dilenci denetimleri ile trafik denetlemelerini yürüterek kentin düzenini sağlamayı, huzur ve güven içinde sağlıklı bir yaşam imkânı sunmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

