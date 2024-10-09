Kazakistan ve Katar Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması Onaylandı

Kazakistan ve Katar Askere İşbirliği Anlaşmasını Onayladı

Kazakistan Meclisi, Katar hükümetiyle yapılan askeri işbirliğini öngören anlaşmayı resmen onayladı. Yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşma 12 Aralık 2023'te Katar’ın başkenti Doha'da imzalanmıştı.

Anlaşmanın Ana Hedefleri

Onaylanan bu anlaşma, Kazak ve Katar hükümetleri arasında askeri alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Anlaşmanın odak noktaları arasında askeri eğitim, bilim ve tıp alanlarında ortak çalışmalar yer alıyor.

Barışı Koruma Tatbikatları ve Eğitimler

Bu anlaşma ile birlikte, barışı koruma tatbikatları, muharebe eğitimleri ve diğer askeri konularda iki ülke arasında istişarelerin yapılması planlanıyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı, eylül ayında ülkelerinin güneyinde, Katar'ın da dahil olduğu 6 ülkenin özel harekat birlikleriyle birlikte "Sınırsız Kardeşlik-2024" tatbikatının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu.