Kiev'e Füze ve İHA Saldırısı: 3 Ölü, 26 Yaralı

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği füze ve İHA saldırısında 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı; enerji tesisleri ve sivil altyapı hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:54
Saldırı ve hasar detayları

Rus ordusu, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Kiev’e düzenlenen operasyonda füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı; enerji tesisleri, sivil altyapı ve yerleşim alanları hedef alındı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2’si çocuk olmak üzere 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırılarda yaklaşık 30 konutun hasar gördüğünü belirterek, mevkidaşlarına Kanada’da düzenlenen G7 ülkeleri toplantısında ele alınan güçlü tedbirlerin hızla uygulanması çağrısında bulundu.

Andrii Sybiha şu ifadeleri kullandı: "Rusya’nın bu vahşi saldırısı, Ukrayna’nın savunmasına yeni katkılar sağlanması ve Rusya’ya yönelik baskıyı artıracak yeni adımların atılmasının aciliyetini ortaya koyuyor. Bu adımlar arasında uzun zamandır beklenen Rus varlıklarının dondurulması kararı da yer alıyor. Putin’i beklediğinden daha sert vurarak savaşı bitirmeye zorlayabiliriz. Rusya’nın sivillere karşı acımasız savaşının devam etmesi, onu Özel Mahkeme’den başka bir yere götürmeyecektir. Rusya’nın işlediği tüm suçlar için adalet sağlanacaktır"

