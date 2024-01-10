Kim Jong-un meydan okudu! Savaşa girmekten kaçmayacağız

Güney Kore'yi "en büyük düşman" olarak tanımlayan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bu ülke ile savaşmaktan çekinmediklerini açıkladı.

Kim Jong-un meydan okudu! Savaşa girmekten kaçmayacağız
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Güney Kore ile savaşmaktan çekinmediklerini belirten Kuzey Kore lideri Kim, 8-9 Ocak günlerinde ülkesinin önemli silah tesislerini denetledi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in gezisini duyurdu.

Kim, gezdiği silah fabrikalarında yaptığı konuşmalarda Güney Kore'yi "en büyük düşman" olarak tanımlayarak bu ülke ile ilişkilerde "nükleer güç ve askeri yetenek geliştirmenin" meşru savunma gereği olduğunu belirtti.

KUZEY KORE LİDERİNDEN REST: SAVAŞA GİRMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Kim, Güney Kore ile savaşmamak için çaba göstermeyeceklerini ancak "tek yanlı savaş" ilan etmeyeceklerini söyledi. "Güney Kore, silahlı kuvvetlerini Kuzey Kore'ye karşı kullanmaya kalkışır ya da egemenliği ve güvenliğini tehdit ederse, elimizdeki tüm imkanları seferber ederek Güney Kore'yi ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyiz." dedi.

Kim, fabrikaların yeni silah ve ekipman üretiminden övgüyle bahsederek ülkenin savaşa hazır olması için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

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