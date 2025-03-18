Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni: Ulaşımda Yeni Bir Dönüm Noktası

Kınalı-Malkara Otoyolu, Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesini birleştirerek ulaşımda önemli kolaylıklar sağlayacak.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:43
Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni: Ulaşımda Yeni Bir Dönüm Noktası

Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, otoyolun tamamlanması ile Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesinin birleşeceğini ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz bağlantı sağlanacağını dile getirdi.

Çanakkale'nin Ulaşım Altyapısına Katkı

Uraloğlu, konuşmasında Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu töreni gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaştı. Otoyol sayesinde, Çanakkale'nin ulaşım ağının güçleneceğini vurgulayan Bakan, 23 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok eserin hayata geçirildiğini belirtti.

Gerçekleştirilen Yatırımlar

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Çanakkale için gerçekleştirilen 218 milyar liralık yatırım ile yolların uzunluğunun artırıldığını belirten Uraloğlu, 438 kilometre bölünmüş yol ve 6 adet tünel inşa edildiğini ifade etti.

Kınalı-Malkara Otoyolu Detayları

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun toplamda 127 kilometre uzunluğunda projelendirildiği bilgisini veren Uraloğlu, proje kapsamında 16 adet köprü, 56 adet üstgeçit, 33 adet altgeçit ile çeşitli kavşaklar ve hizmet tesislerinin de inşa edileceğini vurguladı.

Ulaşımda Süre Kısalacak

Otoyolun tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arası yolun 18 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşeceğini açıkladı. Bu ifadelerle birlikte, yıllık 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacağı bilgisini de paylaştı.

Marmara Otoyol Ringinin Önemi

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Marmara Otoyol ringinin dahilinde 1255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ağı planlandığı bilgisini veren Uraloğlu, bu projenin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Otoyol ringinin tamamlanmasıyla Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi ve ticaretin daha da ivme kazanacağı ifade edildi.

Valilerden Destek Mesajları

Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yeni otoyol projesinin kentin ulaşım ağını güçlendireceğini dile getirdi. Programda ayrıca AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de birer konuşma gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

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