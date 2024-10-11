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Kırgızistan'dan Mahtumkulu Firaki Vurgusu

Cumhurbaşkanı Caparov, Mahtumkulu Firaki'nin öğretilerinin hoşgörü ve işbirliğinin önemini vurguladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:33
Kırgızistan'dan Mahtumkulu Firaki Vurgusu

Kırgızistan'da Mahtumkulu Firaki'nin Etkisi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ünlü şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin öğretilerinin günümüzde hoşgörü ve işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Forumda Yenilikçi Yaklaşımlar

Caparov, Aşkabat’ta düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılarak, Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü için düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı, iklim değişikliği ve küreselleşme gibi günümüzün zorluklarına dikkat çekerek, "Tam da böyle anlarda geçmişte uyum ve gelişmenin yolunu göstermiş büyük düşünürlerden yararlanmalıyız," dedi.

Caparov'dan Mahtumkulu Firaki'ye Övgüler

Caparov, hemşehrisi yazar ve düşünür Cengiz Aytmatov’ın Mahtumkulu Firaki hakkında, "Şairin sözleri günümüze kadar ulaşmışsa bu Türkmen halkının eseridir" ifadelerini hatırlatarak, Firaki'nin eserlerinin halkın gönlünde yer ettiğini belirtti.

Özgürlük ruhunun sembolü olan Mahtumkulu Firaki’nin eserleri hakkında şu bilgileri verdi: "Geçmişten alınan derslerle müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe nasıl adım atılacağı hakkında yanıtlar bulmak mümkündür."

İşbirliğine Yönelik Umutlar

Forumun, uluslararası diyaloğu güçlendirmeye ve gelecekte daha yakın işbirliğinin temellerini atmaya katkı sağlaması dileğinde bulunuldu.

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