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Kırıkkale'deki Tekstil Atölyesinde Yangın

Kırıkkale'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 00:39
Kırıkkale'deki Tekstil Atölyesinde Yangın

Kırıkkale'deki Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Kırıkkale'de, Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde yer alan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay, atölyeden yükselen dumanların fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Acil Durum İhbarı Yapıldı

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, olay yerinde büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Bu ihbar üzerine, bölgeye derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Hasar Tespiti Bekleniyor

Yangın sebebiyle tekstil atölyesinde önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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