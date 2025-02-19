Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı, Demirköy ve çevresinde ulaşım olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:14
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlgili ilçeler arasında yer alan Demirköy, Kofçaz ve Vize ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bu bölgedeki kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulmasına neden oldu.

Özellikle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 45-50 santimetreye ulaştı. Bu durum, bazı araçların yolda mahsur kalmasına yol açtı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.

Demirköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sıklıkla kapanan trafiğin işaret levhalarını temizleyerek sürücülerin yol almasını kolaylaştırdı. Hava sıcaklığının ise sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildiği bölgede, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!