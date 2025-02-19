Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlgili ilçeler arasında yer alan Demirköy, Kofçaz ve Vize ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bu bölgedeki kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulmasına neden oldu.

Özellikle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 45-50 santimetreye ulaştı. Bu durum, bazı araçların yolda mahsur kalmasına yol açtı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.

Demirköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sıklıkla kapanan trafiğin işaret levhalarını temizleyerek sürücülerin yol almasını kolaylaştırdı. Hava sıcaklığının ise sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildiği bölgede, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı.