Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen Yakalandı, 3 Kaçakçı Tutuklandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen bir operasyon sonucunda 15 düzensiz göçmen ele geçirilirken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı.

Yapılan Operasyonun Detayları

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerinde yaptıkları kontrol sırasında peş peşe giden 3 hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde araçlarda, Ankara'ya götürülmek üzere yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Tutuklamalar

Operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Ö.T.G, M.K, C.K. ve H.U.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, C.K. ve Ö.T.G., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, H.U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kullanılan 3 hafif ticari araç ise "amaç dışı kullanım" gerekçesiyle yediemin otoparkına çekilerek idari işlem yapılmıştır.

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.