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Kırşehir'de İşçi Servisi Zincirleme Kazasında 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:04
Kırşehir'de İşçi Servisi Zincirleme Kazasında 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir'de Feci Kaza: 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir-Kaman kara yolu üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazanın, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan minibüsün, Mehmet D. ve Hüsnü Ç. idaresindeki otomobillerle çarpışması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Olay, Karakurt köyü yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Kazada, minibüste bulunan Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Adıyaman yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası cenazeler hastane morguna kaldırılırken, kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Yaralıların Durumu Kritik

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamalarında, "Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 3 insanımızı kaybettik. 21 yaralımız bulunmakta ve bunlardan 6'sının durumu ağır, yoğun bakım ünitesindeler," diye belirtti.

Vali Demiryürek, ayrıca bir hamile vatandaşın ve bebeğinin sağlıklı olduğunu ifade etti. İşçileri taşıyan minibüsteki yolcuların tamamının il sınırlarında ikamet eden Irak uyruklular olduğu kaydedildi.

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi...

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi...

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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