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KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleşti

KKTC, 41. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutladı, Büyükelçi Korukoğlu'dan vatan vurgusu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:24
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleşti

KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyon ile coşkuyla kutlandı. Resepsiyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi önemli isimlerin katılımı dikkat çekti.

Özgürlük Mücadelesinin Anlamı

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinin tarihsel önemine vurgu yaptı. 15 Kasım 1983'te ilan edilen bağımsızlık, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme iradesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Korukoğlu, bu mücadelenin mimarları olan Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın önemi üzerine dikkati çekti.

Türkiye ile Koşulsuz Destek

Korukoğlu, Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine kavuşmasında 20 Temmuz 1974 tarihinin önemine de değindi. “Ana vatan Türkiye'nin koşulsuz desteği en büyük dayanağımız olmaya devam edecektir,” diye konuştu. Ayrıca, her alanda ilişkilerin güçlendirilmesi adına iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerine de vurgu yaptı.

Uluslararası Tanınma Mücadelesi

Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum tarafından tanınma mücadelesine devam edeceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkı, uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri almak için mücadelesine devam edecektir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tanıma çağrısına da teşekkür etti.

Sonuç ve Bayram Mesajı

Konuşmasını, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın 41 yıl önceki tarihi sözleri ile sonlandıran Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının azim ve kararlılığına duyduğu güveni ifade etti. “Bayramınız kutlu olsun,” diyerek, KKTC'nin geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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