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Kocaeli'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:22
Kocaeli'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. D-605 kara yolunda, Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kaza sırasında, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralılar ve Ulaşım Durumu

Sağlık personeli tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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