Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlüler Ekipler Tarafından Yakalandı

Kocaeli'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Operasyon Detayları

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.S (39) ile aynı ceza ile aranan B.T (44), Y.K. (25) ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.G. (23) operasyonla ele geçirildi.

Suçlamalar ve Hükümler

N.S, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza aldı. Diğer yandan, B.T ve Y.K. ise "dolandırıcılık" suçundan, A.G. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan mahkum oldu.

İşlemler ve İade Süreci

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.