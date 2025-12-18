Kocaeli'de işletmeler yılbaşı gecesi 03.30'a kadar açık olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, yılbaşı gecesi işletmelerin kapanış saati 03.30’a uzatıldı.

Haftalık olağan encümen toplantısında 151 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yaklaşan yılbaşı etkinlikleri nedeniyle işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Karar doğrultusunda, normalde saat 00.00a kadar hizmet veren işletmelerin yılbaşı gecesi saat 03.30’a kadar açık kalmasına izin verildi.

Encümen kararları: Taksi duraklarının kiralanması

Toplantıda Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerindeki taksi durak yerlerinin kiralama ihaleleri de gerçekleştirildi. İhaleler sonucunda Kartepe Uzunçiftlik Taksi Durağı 4 milyon 268 bin lira, Başiskele Kent Taksi Durağı 1 milyon 4 bin 100 lira ve İzmit Umuttepe Taksi Durağı 1 milyon 757 bin 200 lira bedelle 10 yıllığına kiralandı.

Denetimler ve uygulanan cezalar

Encümende ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince özel halk otobüslerine yönelik denetim raporları karara bağlandı. Talimatlara aykırı aksesuar bulundurma, hasarlı araçla çalışma, fazla yolcu alma ve yolcuya kötü muamele gibi ihlaller nedeniyle 135 araca toplam 398 bin 655 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafikte vatandaşlarla tartıştığı ve huzuru bozduğu tespit edilen bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.

