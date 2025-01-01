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Kocaeli'de Yeni Yıl Kutlamalarına Atıyla Katılan Vatandaş İlgi Çekti

Kocaeli'de bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katılarak ilgi odağı oldu. 'Rüzgar' isimli atıyla yürüyüşe geçti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:23
Kocaeli'de Yeni Yıl Kutlamalarına Atıyla Katılan Vatandaş İlgi Çekti

Kocaeli'de Yenilikçi Yeni Yıl Kutlaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir vatandaş yeni yıl kutlamalarına atıyla katılarak dikkatleri üzerine çekti. Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, 4 yıldır beslediği 'Rüzgar' isimli atıyla İzmit'teki yılbaşı etkinliklerine katıldı.

Osmanlı Teması ile Yılbaşı Kutlaması

Osmanlı savaş kıyafetleri giymiş olan Yılmaz, İzmit Anıtpark'tan Kent Meydanı'na kadar atıyla yürüyüş yaptı. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da atıyla yeni yıla girdiğini ve ayrıca seçimlerde de atıyla oy kullandığını belirtti.

Türk Geleneği: At

Yılmaz, "At Türk'ün kanadıdır" diyerek, “Rüzgar ile boş zamanlarımda yürüyüşe çıkıyorum ve 2025'e birlikte girmeyi daha hayırlı buluyorum,” şeklinde konuştu. Yılmaz ve atını gören vatandaşlar, bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydedip fotoğraf çektirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, İzmit'teki yılbaşı kutlamalarına 4 yıldır baktığı "Rüzgar" isimli atıyla geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, İzmit'teki yılbaşı kutlamalarına 4 yıldır baktığı "Rüzgar" isimli atıyla geldi.

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