Konut Kredileri 18 Ayın En Düşüğünde, Küresel Gaz Talebi Rekor Kırıyor

1- Konut Kredilerinde Faiz Oranı Düşüşte

TCMB verilerine göre, bankalar tarafından uygulanan konut kredilerinin ortalama faiz oranı %39,25'e düşerek 8 Eylül 2023'ten sonra kaydedilen en düşük seviye oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 'Konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalan döneminde de devam edeceğini düşünüyorum' dedi. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise, 'Oranlar yüksek olsa da bu düşüş önemli. Aylık oran %2,59’a kadar geriledi, ancak ideal konut alımı için bu rakamın maksimum %1 olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

2- Türk Malı İmajı ile Küresel Oyuncu Olma Hedefi

Ticaret Bakanlığı, Turquality ve marka programları çerçevesinde bu yıl toplamda 495 markaya ihracat desteği sağlamayı planlıyor. Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı ile de desteklenen şirket sayısının 700'e ulaşması bekleniyor.

3- Borsada Fenerbahçe Yıldızlaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında, yılın ilk çeyreğini %3,2 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcılarını güldüren tek spor şirketi oldu. Kulüp, mart ayını 12 milyar 95 milyon lira piyasa değeriyle kapattı.

4- Küresel Doğal Gaz Talebi 2024’te Rekor Kırıyor

Küresel gaz talebindeki büyümenin %75'i gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanıyor. Özellikle Asya, talep artışının %40'ını oluşturuyor.

5- Otizmde Erken Tanı ve Eğitim Önemli

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Nergiz Koçarslan, 'Erken dönemde tanımlanan çocukların, bilim temelli eğitim ile bağımsız birey olma şanslarının %50 arttığını görüyoruz' açıklamasında bulundu.

6- E-Ticaret Yönetmeliğine Destek

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, yeni yönetmeliğin tüketici haklarını güçlendirdiğini belirtirken, etkin denetim ve farkındalık yaratmanın önemine değindi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, yurt dışı alışverişlerinde temsilci zorunluluğunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

7- Buz Kütleleri Arasında Kano Keyfi

Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Zernek Baraj Gölü’nde buz kütleleri arasında kano yaparak doğanın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

8- Türkiye'nin Uzay Limanı Hedefi

Kurulacak fırlatma merkezi, ticari kullanıma açılacak ve milli uyduların fırlatılması hedefleniyor. Bu merkezle Türkiye, uzay alanında önemli bir aktör olmayı planlıyor.

9- Blokzincir ve Merkeziyetsiz Finans Alanında Hamleler

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda, Türkiye blokzincir teknolojisini geliştirerek küresel rekabette güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

10- Duygu Hemşire, Kick Boksta 4. Şampiyonluğa Hazırlanıyor

Hastanedeki mesaisinin ardından kick boksta 4. dünya şampiyonluğu için hazırlanan hemşire Duygu Turan, 'İnsanların bakış açısını değiştirebiliriz' dedi.

11- Kocaelispor, Süper Lig Yolunda Avantajlı

Kocaelispor, Süper Lig vizesi için son 7 haftaya 8 puanlık avantajla giriyor. Takım, pozisyonunu koruduğu takdirde tekrar Süper Lig'e dönebilir.

12- Wushu'da Madalya Hedefi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, milli takımları ile madalya rekoru kırmayı planladıklarını açıkladı.