Konya Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Konya Akşehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda, ilçeye gümrük kaçağı ürün getirileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-300 kara yolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Olayda araçta bulunan H.Ç. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

