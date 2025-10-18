Konya Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Konya Akşehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
Operasyon ve ele geçirilenler
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda, ilçeye gümrük kaçağı ürün getirileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-300 kara yolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltılar ve adli süreç
Olayda araçta bulunan H.Ç. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. D-300 kara yolu üzerinde şüpheli aracı durduran ekipler, araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.