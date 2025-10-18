Konya Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Akşehir'de D-300 kara yolunda durdurulan araçta 300 bin liralık gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:50
Konya Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Konya Akşehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda, ilçeye gümrük kaçağı ürün getirileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-300 kara yolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Olayda araçta bulunan H.Ç. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan...

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. D-300 kara yolu üzerinde şüpheli aracı durduran ekipler, araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan...

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon TL Nakdi Yardım ve Binlerce Destek
2
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
3
Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'te Defnedildi
4
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
5
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'ye Yönelik Saldırıları Reddetti
7
Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)