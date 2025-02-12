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Konya'da İş Yerine Kurşunlama: 3 Zanlı Gözaltında

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:40
Konya'da İş Yerine Kurşunlama: 3 Zanlı Gözaltında

Olayın Detayları ve Gözaltına Alınan Şahıslar

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesine dair başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akabe Mahallesi'nde bulunan bir arzuhalcilik iş yerinin hedef alındığı olayla ilgili hararetle çalışmalara devam ediyor.

Olayın Olması ve Elde Edilen Buluntular

Yapılan ilk incelemelerde, iş yerine 3 merminin isabet ettiği ve olay yerinde 3 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliklerini belirlemeyi başardı.

Zanlıların Kimlikleri ve Emniyetteki İşlemler

Belirlenen şüpheliler; I.C, I.A. ve M.E.S olarak açıklandı. Şu an için zanlıların emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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