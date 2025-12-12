Konya'da Motosiklet Çarpması: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı — Kaza Kamerada

Konya'da motosiklet çarpması: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza anı kameraya yansıdı, sürücü yakalandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. (15)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yaralandı ve olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü hakkında ihbar yapıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın oluş şekli kayıt altına alındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kazaya karışan sürücü Y.K.T.'yi kısa sürede bularak Karatay Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

