Körfez'de Sıfır Atıkla Ulaşım Desteği: 2 bin 260 kg Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Körfez'de sıfır atıkla ulaşım desteği: 2 bin 260 kilogram geri dönüşüme kazandırıldı

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Viyadüğü altında 18 Kasım tarihinde hizmete geçirilen sıfır atık noktası, bir ayda 2 bin 260 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdı. Merkez, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Toplanan atık ve katılım

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada geçen bir aylık sürede 360 kişi atıklarını merkeze teslim etti. Proje kapsamında kabul edilen atık türleri arasında kağıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik eşya ve atık piller yer alıyor.

Kent Kart bakiyesiyle ödüllendirme

Atıklar tartılarak teslim alınıyor ve karşılığında vatandaşların Kent Kart'larına belirlenen oranlarda para puan yüklemesi yapılıyor. Bu uygulama hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor hem de vatandaşların ulaşım bütçesine katkı sağlıyor.

Genişleme planı

Uygulamanın gördüğü ilgi üzerine Körfez Belediyesi, ikinci sıfır atık noktasını yakın zamanda Mimar Sinan Mahallesi'nde hizmete açmayı planlıyor.

