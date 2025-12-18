Kötekli Gençlik Merkezi'nde Sanat Atölyeleri Çocukları Yaratıcılığa Taşıyor

Kötekli Gençlik Merkezi, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açtığı sanat atölyeleriyle çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştürüyor. Temel çizimden seramiğe, ebrudan tasarıma kadar pek çok branşta eğitim alan minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Eğitim ve sosyal gelişim

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda takım çalışması, paylaşma ve özgüven gibi sosyal becerilerinin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Üretmenin mutluluğunu yaşayan minik sanatçılar, kültürel değerlerle erkenden tanışarak sanata duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Kurumsal açıklama

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Gençlik merkezimiz, çocuklarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ve sanatsal gelişimlerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu atölyelerle onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerine yer verildi.

Kötekli Gençlik Merkezi, düzenlediği renkli atölyelerle geleceğin sanatçı adaylarına erken yaşta deneyim ve ilham sunmaya devam ediyor.

KÖTEKLİ GENÇLİK MERKEZİ’NDE SANAT DOLU GÜNLER