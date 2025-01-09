Kremlin: Putin, Trump Ile İletişime Geçme İsteğini Memnuniyetle Karşılayacak

Kremlin, Putin'in Trump ile iletişim kurma isteğine olumlu yanıt vereceğini belirtti. Moskova'dan önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:54
Kremlin: Putin, Trump Ile İletişime Geçme İsteğini Memnuniyetle Karşılayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kendisiyle iletişime geçme isteğini memnuniyetle karşılayacağını duyurdu. Peskov, "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı." ifadelerini kullandı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın görevi devralmaya hazırlandığını belirterek, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurma isteğini daha önce de dile getirdiğini vurguladı. Peskov, "Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olacaktır. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse, Putin elbette bunu memnuniyetle karşılayacaktır." dedi.

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı ile ilgili açıklamalarına da değinen Peskov, bu konuların ABD'nin Danimarka ve Panama ile ilişkilerini etkilediğini belirtti.

Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Üzerine Açıklamalar

Peskov, 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gören Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak, Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmelerini anımsattı. Peskov, "Putin, Aliyev'den özür diledi. Kazanın nedenlerinin araştırılması için gerekli talimatlar verildi ve her türlü destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Avrupa Birliği Üyeliği Hakkında Açıklamalar

Peskov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hakkında ise, "Bu ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı anda, iki farklı kuruluşa üye olmak mümkün değil." dedi.

Transdinyester Bölgesindeki Gaz Sorunu

Peskov, Transdinyester bölgesinin doğal gaz durumuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. "Rusya, Transdinyester'in yaşam kaynağı olan doğal gazı yıllardır tedarik etti. Şimdi ise Ukrayna ve Moldova yönetiminin kararları yüzünden Transdinyester bu imkandan mahrum kaldı." şeklinde konuştu.

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