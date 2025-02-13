Kremlin: Putin ve Trump Arasında Acil Görüşme Gerekliliği

Kremlin: Putin ile Trump'ın Gündemi Dolu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın en kısa sürede bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Peskov, iki liderin görüşmesi gereken birçok önemli konu olduğunu vurguladı.

Telefon Görüşmesi Değerlendirmesi

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın dünkü telefon görüşmesinin önemine dikkat çekti. İki liderin, Ukrayna krizi dışında, enerji sektörü ile ilgili konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmelerin Hazırlığı

Peskov, Putin'in Trump ile ne zaman yüz yüze geleceği sorusunu yanıtlayarak, iki liderin temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını söyledi. "Putin ile Trump, yardımcılarına yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verme konusunda anlaştı" diye belirtti.

Acil Görüşme İhtiyacı

Peskov, "Görüşmenin mümkün olduğunca en kısa zamanda yapılması gerekiyor. İki liderin konuşması gereken çok şey var. Gündemde birçok konu var; bu konular dünkü telefon görüşmesinde belirlendi" dedi. Ancak görüşmenin tarihi konusunda net bir bilgi veremeyeceklerini de ekledi.

ABD ile Müzakere Süreci

Peskov, ABD ile müzakerelere yönelik heyet oluşturmaya başladıklarını belirtti. Bununla birlikte, Amerikan heyetinin Moskova'yı ziyaret etmesi konusunda henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Ukrayna Krizinde Diyalog Kapısı Açık

Peskov, ABD'deki mevcut yönetimin Ukrayna krizini çözme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu konuda diyaloğa açık olduklarının altını çizdi.

Marc Fogel'in Durumu

Öte yandan, Rusya'da tutuklu olan ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakılmasına dikkat çeken Peskov, Fogel karşılığında serbest bırakılan bir Rus vatandaşının ileriki günlerde Rusya'ya getirileceğini kaydetti.