Kumluca'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kumluca'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kuzca Mahallesi'nde ormanlık bir alanda çıkan yangın için acil müdahale başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgedeki dumanları gören vatandaşlar durumu hemen ihbar etti.

Yangın Ekipleri Hızla Görev Başında

Yangın söndürme ekipleri, bölgeye hızla ulaşarak yangına hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Gelişmelerin Takibi Devam Ediyor

Yangının yayılmaması için ekiplerin gayreti sürerken, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için takipte kalacağız.