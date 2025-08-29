Kurtulmuş: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Çalışma Süresi Uzatılabilir

Kurtulmuş'un açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresine ilişkin bilgi verdi. Kurtulmuş, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırmasının kendi yönergede belirlendiğini, gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabileceğini söyledi.

Komisyonun amacı ve kapsamı

Kurtulmuş, komisyonun Türkiye'nin yakaladığı tarihi fırsatı milletin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmak için kurulduğunu belirtti. Komisyonun olağanüstü yetkilerle donatılmış bir yapı olmadığını, İmralı'dan gelen açıklama ve örgütün feshi kararının ardından sürecin gerektirdiği düzenlemeleri hazırlamak üzere TBMM'de böyle bir komisyondan ihtiyaç doğduğunu ifade etti.

Burası anayasa hazırlayacak bir komisyon değil, normal hukuk ya da anayasa komisyonları gibi doğrudan yasa veya anayasa hazırlamayacak. Komisyon, sürecin gereklerine ilişkin teklifler hazırlayıp TBMM'ye sunacak bir mekanizma olarak çalışacak.

Karar alma süreci ve katılım

Kurtulmuş, komisyonun bir parti hariç tüm partilerin katılımıyla kurulduğunu ve şimdiye kadar kararların ittifakla alındığını vurguladı. Komisyonun nihai kararlarında ve nitelikli konularda nitelikli çoğunluğa ihtiyaç olduğunu belirterek alınan kararların çoğunun 5'te 3 oranının üzerinde ittifakla sağlandığını söyledi.

Komisyona davet edilecek isimlerin belirlenmesinde geniş katılımlı bir yol izlendiğini aktaran Kurtulmuş, partiler ve grup olmayan üyelerin önerileri doğrultusunda toplam 491 isim ve kurum teklif edildiğini kaydetti. Komisyon, ana akımın teklif ettiği isimleri önceliklendirecek ve iş dünyası, sendikalar, akademisyenler ile uygulamacıların görüşlerini dinleyecek.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında şehit aileleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri gibi mağdur grupların da dinlendiğini, ilerleyen dönemde iş dünyası, sendikalar ve çatışma çözümü uzmanlarının görüşlerinin alınacağını belirtti. Ayrıca herkesin konuşmasının komisyon kararı anlamına gelmeyeceğini; dile getirilen görüşlerin sonunda değerlendirileceğini vurguladı.

Çalışma takvimi ve uzatma imkânı

Komisyonun kuruluşunda çalışma süresinin 31 Aralık 2025 olarak belirlendiğini tekrar eden Kurtulmuş, gerektiğinde bu sürenin ikişer ay süreyle uzatılabileceğini ifade etti. Kurtulmuş, kişisel kanaati olarak komisyonun mümkün olan en kısa sürede görevini tamamlayıp sonuçları Türkiye kamuoyu ve TBMM Genel Kurulu ile paylaşması yönünde olduğunu söyledi.

İlerleyen süreç

Kurtulmuş, komisyonun uzun görüşmeler ve yoğun mesaiyle kurulduğunu, tüm görüşleri alarak kapsayıcı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sürecin uzatılmadan, yanlış anlamalara ve provokasyonlara fırsat verilmeden etkin şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti.