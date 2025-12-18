DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Kuşadası Belediyesi süt dağıtımını sürdürüyor: 122 bin 252 litre ile 1375 çocuğa destek

Kuşadası Belediyesi, 2025 başından bu yana 122 bin 252 litre süt dağıtarak 1375 çocuğun beslenmesine destek verdi; program 2026'da da devam edecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:27
Kuşadası Belediyesi süt dağıtımını sürdürüyor: 122 bin 252 litre ile 1375 çocuğa destek

Kuşadası Belediyesi süt dağıtımını sürdürüyor: 122 bin 252 litre ile 1375 çocuğa destek

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte yaşayan ailelerin çocuklarının sağlıklı büyüme ve beslenme süreçlerine destek olmak amacıyla düzenli süt dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Proje ve İstatistikler

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, 2025 yılının başlangıcından bu yana toplam 122 bin 252 litre süt 1375 çocuğa ulaştırıldı. Program, çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik somut bir destek olarak ön plana çıkıyor.

Dağıtım Detayları

24-60 ay arasındaki çocuklar için her ay 1440 paket süt dağıtılıyor. Ailelere aylık 6 litre süt desteği sağlanırken, dağıtımlar ay boyunca belirlenen 4 farklı günde gerçekleştiriliyor. Program, alım gücündeki düşüşe paralel artan talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin beslenme dengelerini korumasına katkı sunuyor.

Gelecek Yıl ve Başvuru

Kuşadası Belediyesi süt desteği programı, 2026 yılında da devam edecek. Süt desteğinden yararlanmak isteyen aileler, Güvercin Masaya başvuruda bulunabilecek.

KUŞADASI BELEDİYESİ SÜT DAĞITIYOR, MİNİKLER SAĞLIKLA BÜYÜYOR

KUŞADASI BELEDİYESİ SÜT DAĞITIYOR, MİNİKLER SAĞLIKLA BÜYÜYOR

KUŞADASI BELEDİYESİ SÜT DAĞITIYOR, MİNİKLER SAĞLIKLA BÜYÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler