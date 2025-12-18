Kuşadası Belediyesi süt dağıtımını sürdürüyor: 122 bin 252 litre ile 1375 çocuğa destek

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte yaşayan ailelerin çocuklarının sağlıklı büyüme ve beslenme süreçlerine destek olmak amacıyla düzenli süt dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Proje ve İstatistikler

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, 2025 yılının başlangıcından bu yana toplam 122 bin 252 litre süt 1375 çocuğa ulaştırıldı. Program, çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik somut bir destek olarak ön plana çıkıyor.

Dağıtım Detayları

24-60 ay arasındaki çocuklar için her ay 1440 paket süt dağıtılıyor. Ailelere aylık 6 litre süt desteği sağlanırken, dağıtımlar ay boyunca belirlenen 4 farklı günde gerçekleştiriliyor. Program, alım gücündeki düşüşe paralel artan talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin beslenme dengelerini korumasına katkı sunuyor.

Gelecek Yıl ve Başvuru

Kuşadası Belediyesi süt desteği programı, 2026 yılında da devam edecek. Süt desteğinden yararlanmak isteyen aileler, Güvercin Masaya başvuruda bulunabilecek.

