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Kütahya'da 'Change' Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştiren 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:32
Kütahya'da 'Change' Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Büyük Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik yapılan operasyonda, aynı aileden 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafikten çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satışa sunulduğu bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Osman Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, E.Y. (55), A.Y. (32) ve M.Y. (30) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda şüphelilere ait 4 adet 'change' araca ulaştı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' ve 'resmi belgeyi bozmak' suçlarıyla adliyeye sevk edilecek. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara...

Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, aynı aileden 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 "change" araç bulundu.

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