Kuzey Kore'den ABD, Güney Kore ve Japonya'ya Uyarı

Kuzey Kore'den Keskin Uyarılar

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Sun-hui, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımları denetlemek amacıyla bir ekip oluşturacağını belirtmesine cevap vererek, bu ekibe katılan ülkelerin daha sonra "sonuçlarına katlanacağı" konusunda uyardı.

BM Yaptırımlarına Tepki

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Choe, 16 Ekim’de Güney Kore Dışişleri Bakanlığının yaptığı "denetim mekanizması" açıklamasına yanıt verdi. Choe, BM yatımları altında bu tür bir denetleme ekibinin kurulmasının, "BM Şartı'nı ihlal ettiğini, kanunsuz ve yasa dışı olduğunu" savundu.

Hegemonya Eleştirisi

Choe, ABD'yi "hegemonyacı çıkarlarını gözetmekle" suçlayarak, bu durumu Kuzey Kore'nin "egemenliğinin ihlali" olarak tanımladı ve bunun kaçınılmaz tepkilere yol açacağını vurguladı.

Yeni Denetim Mekanizması

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 16 Ekim'de yapılan duyuruda, ABD ve Japonya'nın da yer aldığı yeni ekibin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da bu denetim mekanizması içerisinde yer alacağını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi Gelişmeleri

Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılması amacıyla ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı 28 Mart'ta oylamaya sunulmuş ve 13 "evet" ile 1 "çekimser" oy almasına rağmen, Rusya'nın "hayır" oyu kullanması sonucu veto edilmiştir.