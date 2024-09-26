Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma

Libya’da Merkez Bankası Yönetimi İçin Anlaşma

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) arabuluculuğunda Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi, Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşma sağladı. İmza töreninde UNSMIL Başkan Vekili Stephanie Koury ve tarafların temsilcileri hazır bulundu.

Kriz Üzerine Endişeler

Koury, Merkez Bankası krizi ve bunun Libya halkının ekonomik refahı üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi. Anlaşmanın, bu krizle ilgili önemli bir çözüm adımı olduğunu belirtti.

Açıklamalar ve Beklentiler

Temsilciler Meclisi üyesi Elhadi Sagir, iki taraf arasında süren beş haftalık müzakereler sonucunda bazı zorluklarla karşılaşmalarına rağmen anlaşmayı sağladıklarını ifade etti. Sagir, Naci İsa'nın Merkez Bankası Başkanı, Meri el-Berasi'nin ise yardımcısı olarak atanacağı bilgisini paylaştı.

Krizin Arka Planı

Libya'da Merkez Bankası krizi, Temsilciler Meclisi'nin 12 Ağustos'ta Ulusal Birlik Hükümeti'ne verdiği güven oyunu geri çekmesiyle başladı. Ardından Başkanlık Konseyi yeni bir yönetim atadı, ancak bu karar Temsilciler Meclisi tarafından reddedildi.

Merkez Bankası'nın yönetimindeki belirsizlik, 2011 yılından beri mevcut olan Sıddık el-Kebir'in görev süresi içinde yaşandı. Bu durum, Libya'nın mali ve ekonomik istikrarını tehdit eden önemli bir unsur oldu.