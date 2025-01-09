Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn Yemin Etti: Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Lübnan'da Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Joseph Avn, güvenlik ve yargı bağımsızlığı için kararlılık çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:10
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn Yemin Etti: Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Lübnan'da Joseph Avn Görevine Başladı

Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, Meclis'te düzenlenen bir törenle göreve başladı. Yemin ederek yeni dönemi resmen başlatan Avn, güvenliğin sağlanması ve yasaların etkin uygulanması konusunda kararlılığını ifade etti.

Yeni Dönem ve Yönetim Krizi

Joseph Avn, yaptığı konuşmada, Lübnan’ın içinden geçtiği yönetim krizinin siyasi ve ekonomik değişiklikleri zorunlu kıldığını vurguladı. Yeni kurulacak hükümetle birlikte, yargının bağımsızlığını artıracak bir kanun tasarısının onaylanacağını belirtti.

Güvenlik ve Savunma Yolu

Avn, ordunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını önlemek ve terörle mücadele için orduya yatırım yapacağız.” dedi. Ayrıca, yargı ve kanun çerçevesinde bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

İlişkiler ve Yapısal Değişiklikler

Lübnan'ın kamu kurumlarının yapılandırılacağını belirten Avn, “Başkomutan olarak devletin silah taşıma hakkını tekeline alması için çaba harcayacağım.” ifadelerini kullandı. Avn, Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma niyetini de dile getirdi.

Joseph Avn Kimdir?

Joseph Avn, 1964 yılında Lübnan'ın Sin el-Fin beldesinde doğdu. 1983 yılında harp okuluna kaydolduktan sonra çeşitli görevlerde bulunarak 2017 yılında Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı oldu. 61 yaşındaki Avn, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı ve iyi derecede Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Ek olarak, Lübnan’ın çatışma dönemlerinde aktif görevde bulunan Avn, birçok madalya sahibidir.

Meclis'te düzenlenen törenin ardından Avn, tebrikleri kabul etti. Böylece Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış oldu.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti. Avn, yemin...

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti. Avn, yemin töreninin ardından Baabda Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti. Avn, yemin...

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti. Avn, yemin töreninin ardından Baabda Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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