Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Yalanlama: Ölü ve Yaralı Sayıları Hakkında Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Yalanlama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından gerçekleştirilen çağrı cihazı patlamaları sonucunda ölü sayısının 11'e ve yaralı sayısının ise 4 bine yükseldiği yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, bu bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

Dr. Firas el-Ebyad’ın Açıklamaları

Bakanlık, Sağlık Bakanı Dr. Firas el-Ebyad’a atfedilen bu yanlış bilgilere dair bir açıklama yaparak, Ebyad’ın medya kuruluşlarına bu tür bilgiler vermediğini vurguladı. Ayrıca, bakanlığın resmi iletişim kanallarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Resmi Bilgiler ve Kaynaklar

Bakanlık, Bakan Ebyad’ın katıldığı bir basın toplantısında, insanların yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması gerektiğinin altını çizdi. Bu bilgiler, bakanın basın toplantıları ve Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamalarla doğrulanıyor.

Çağrı Cihazlarının Patlaması ve Sonuçları

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlamaları sonucunda, bir çocuğun da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların 200’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Çatışmalardaki Artış

İsrail ile Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden çatışmaların son günlerde yeniden alevlendiği gözlemleniyor. Konuyla ilgili henüz İsrail’den resmi bir açıklama yapılmamış durumda.