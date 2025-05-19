Maarif Okulları 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları

Maarif Okulları 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları, Kuzey Makedonya'da düzenlenerek öğrencilerin bir araya gelmesini sağladı. Uluslararası Maarif Okulları'nın Kalkandelen şehrindeki kampüsü, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Katılımcı Ülkeler ve Açılış Töreni

Turnuvaya, Avusturya, Belçika, Fransa, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden Maarif Okulları öğrencileri katıldı. Turnuvanın açılışını, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek gerçekleştirdi.

Heyecan Dolu Branşlar ve Organizasyonun Önemi

Futsal, masa tenisi ve okçuluk branşlarında gerçekleştirilen turnuva, büyük bir heyecana sahne oldu. Bu organizasyon, Maarif Okulları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Öğrenciler, hem spor yapma fırsatı buldu hem de birbirlerini yakından tanıyarak kültürel anlamda deneyim kazandılar.

Maarif Okulları 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları, Kuzey Makedonya'da düzenlendi. Uluslararası Maarif Okulları'nın Kalkandelen şehrindeki kampüsünde düzenlenen 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları'na, Avusturya, Belçika, Fransa, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan Maarif Okulları öğrencileri katıldı.

Maarif Okulları 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları, Kuzey Makedonya'da düzenlendi. Uluslararası Maarif Okulları'nın Kalkandelen şehrindeki kampüsünde düzenlenen 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları'na, Avusturya, Belçika, Fransa, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan Maarif Okulları öğrencileri katıldı.