Maduro'dan Kolombiya'ya 'mükemmel birlik' çağrısı

Ziyaret ve onur

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Simon Bolivar'ın ölümünün 195. yıldönümü nedeniyle başkent Caracas'taki Venezuela Bolivarya Topluluğu genel merkezini ziyaret etti. Maduro, burada Topluluğun Fahri Başkanı unvanına layık görüldü ve kendisine 'barışın mimarı' nişanı takdim edildi.

'Mükemmel birlik' çağrısı

Etkinlikte konuşan Maduro, bölgedeki jeopolitik gerilimlere ve Venezuela'ya uygulanan ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maduro, Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı kuvvetlerine hitap ederek, "Kimsenin ülkelerimizin egemenliğini ihlal etmemesi için onları Venezuela ile mükemmel bir birlik oluşturmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ittifak ve eleştiriler

Maduro, Güney Amerika halkları arasında daha kapsamlı bir bütünleşme gerektiğini vurguladı ve Karakas-Bogota ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Bolivar ve "Büyük Kolombiya" mirasından söz eden Maduro, bölgesel birliğin barış ve istikrarın en önemli garantörü olacağını savundu ve kendisini "harika bir Kolombiyalı" olarak nitelendirdi.

Maduro, ülkesine yönelik gerilimi "dış güçlerin müdahalesi" olarak nitelendirirken, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağını eleştirdi. Ayrıca, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan petrol tankerleri için dile getirdiği "tam abluka" çağrısına atıf yaparak, Washington yönetiminin ülkede rejim değişikliği yoluyla petrol kaynaklarına erişmeyi hedeflediği iddiasını yineledi.

İlişkilerin seyrine dair değerlendirme

Uzmanlar, Maduro'nun çağrısını, Caracas'a uygulanan uluslararası izolasyonun arttığı bir dönemde Washington'a ve bölgeye yönelik sert bir mesaj olarak değerlendiriyor. Kolombiya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, Venezuela ve Kolombiya arasındaki kopuk siyasi ilişkilerin, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun göreve gelmesinden bu yana iyileştiği biliniyor.

