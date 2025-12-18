DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Maduro'dan Kolombiya'ya 'mükemmel birlik' çağrısı

Maduro, Simón Bolívar anmasında Kolombiya halkı ve ordusuna 'Venezuela ile mükemmel birlik' çağrısı yaptı; ABD yaptırımları ve bölgesel ittifak vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:22
Maduro'dan Kolombiya'ya 'mükemmel birlik' çağrısı

Maduro'dan Kolombiya'ya 'mükemmel birlik' çağrısı

Ziyaret ve onur

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Simon Bolivar'ın ölümünün 195. yıldönümü nedeniyle başkent Caracas'taki Venezuela Bolivarya Topluluğu genel merkezini ziyaret etti. Maduro, burada Topluluğun Fahri Başkanı unvanına layık görüldü ve kendisine 'barışın mimarı' nişanı takdim edildi.

'Mükemmel birlik' çağrısı

Etkinlikte konuşan Maduro, bölgedeki jeopolitik gerilimlere ve Venezuela'ya uygulanan ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maduro, Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı kuvvetlerine hitap ederek, "Kimsenin ülkelerimizin egemenliğini ihlal etmemesi için onları Venezuela ile mükemmel bir birlik oluşturmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ittifak ve eleştiriler

Maduro, Güney Amerika halkları arasında daha kapsamlı bir bütünleşme gerektiğini vurguladı ve Karakas-Bogota ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Bolivar ve "Büyük Kolombiya" mirasından söz eden Maduro, bölgesel birliğin barış ve istikrarın en önemli garantörü olacağını savundu ve kendisini "harika bir Kolombiyalı" olarak nitelendirdi.

Maduro, ülkesine yönelik gerilimi "dış güçlerin müdahalesi" olarak nitelendirirken, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağını eleştirdi. Ayrıca, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan petrol tankerleri için dile getirdiği "tam abluka" çağrısına atıf yaparak, Washington yönetiminin ülkede rejim değişikliği yoluyla petrol kaynaklarına erişmeyi hedeflediği iddiasını yineledi.

İlişkilerin seyrine dair değerlendirme

Uzmanlar, Maduro'nun çağrısını, Caracas'a uygulanan uluslararası izolasyonun arttığı bir dönemde Washington'a ve bölgeye yönelik sert bir mesaj olarak değerlendiriyor. Kolombiya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, Venezuela ve Kolombiya arasındaki kopuk siyasi ilişkilerin, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun göreve gelmesinden bu yana iyileştiği biliniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı kuvvetlerine sesleniyorum. Kimsenin ülkelerimizin egemenliğini ihlal etmemesi için onları Venezuela ile mükemmel bir birlik oluşturmaya çağırıyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
5
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
6
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
7
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor