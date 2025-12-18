Mahmut Arslan: Göçmen Hakları Yurttaş Haklarıyla Eşitlenecek

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" başlıklı program düzenledi. Programda yabancıların iş gücü piyasasına erişimi ve emek perspektifinden göç hareketi ele alındı.

Arslan'ın açılış konuşması

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, açılışta göçün temel sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Göç konusunda hem ülkemizde hem bölgemizde hem de bütün dünyada olup bitenleri takip etmek bunlarla ilgili tecrübemizi geliştirmek ülkemize yönelik gelişmelere karşı duyarsız kalmamak onun bir öznesi olma konusundaki çabalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz".

8 Aralık ve Suriyeli göçü

Arslan, 8 Aralık tarihinin kendileri için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "En büyük göç Suriyeli kardeşlerimizle olduğu için 8 Aralık bizim için tarihi bir dönüm noktasıdır. Suriye’deki devrimin gerçekleşmesiyle beraber Suriye Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her gün daha da gelişmiş olması, daha yakın olması aslında bizim göç konusundaki önemli bir eşiği geçtiğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli heyet görüşmeleri

Suriyeli heyetlerle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Arslan, "Ayın 25’inde tekrar Suriye’den bir heyetimiz Türkiye’ye gelecekler. Türkiye’deki Suriyeli işverenlerin oluşturduğu dernek ve çeşitli kuruluşlarla bir ortak çalışma yapacağız. Suriyeli işverenlerin Suriyeli göçmenleri çalıştırırken özellikle çalışma izinleri dahil bir kısım haklarının güvence altına alınabilmesi için onlarla neler konuşmamız gerektiğinin gündemini oluşturduk. İnşallah hem Suriyeli Konfederasyonumuz hem de HAK-İŞ olarak bu çalışmaları yine işçi emek perspektifinden sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma izinleri ve yeni adımlar

Suriyeli vatandaşların çalışma izinleriyle ilgili adımların süreceğini aktaran Arslan, "Çalışma Bakanımızla da konuştuk. Bu konudaki muhataplarımızla da konuştuk. Yeni adımların geleceğinin umudunu asla kaybetmiyoruz. Türkiye bu istikametteki çalışmalarını devam ettirecek ve biz de destek olmaya devam edeceğiz. Çiftte standarttan uzak durarak insanları çeşitli gruplara ayırarak, bu grupları arasında ayrım yaparak, Türkiye tarih boyunca bir yanlışa düşmemiştir" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'in taahhüdü

Arslan, göçmenlerin eşit haklarla yaşamaları için kararlılıklarını vurguladı: "Göçmenlerin haklarını bu ülkenin yurttaşlarının haklarıyla eşitleyene kadar da biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü temel yaklaşımız herkes ve her yerde insan olduğunu unutmayacağız. Onun için de insan hakları konusundaki ülkenin eksikleri varsa bunların giderilmesi, insan hakları bağlamında yapılması gerekenleri yapmak ve gerçekten insanların hangi ülkeden geldiklerine değil, hangi işi yaptıklarına ve hangi haklara sahip olduklarının bizim için esas olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yapacak çok işimiz var."

Programa Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi Gerard Karl Waite ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de katıldı.

