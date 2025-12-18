Manisa'da Ev Yangını: 6 Kedi Telef Oldu, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olayın Ayrıntıları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında, evde bulunan 6 kedi telef oldu ve 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan Yasemin Ç. ile Ayşe Ç. dumandan etkilendi.

Yangında evde bulunan 6 kedi telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

