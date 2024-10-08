Manisa'da Kayıp Genç Kadın Pelin Karaca'nın Cesedi Bulundu

Manisa'da Kayıp Kadın Pelin Karaca'nın Cesedi Bulundu

Manisa'da kayıp olarak aranırken, Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir'e gönderildi. Zaten 26 Eylül'den bu yana kayıp olan Karaca'nın cansız bedeni, Eşme Devlet Hastanesi morgundan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anne Nihal Dönmez Karaca'nın Açıklamaları

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gözaltına alınan kişinin, yaşadıkları mahalledeki komşularının oğlu olduğunu ve evli olduğunu belirtti. Kızının kaybolduğu süre boyunca sürekli cep telefonundan aradığını ancak her seferinde meşgul çaldığını ifade eden Karaca, "Kızım kayboldu, can güvenliğinden endişeliyim, kızımı bulun" dedi.

Nihal Dönmez Karaca, ayrıca, kızının çarşıya gittiğini ve geri döneceğini söylediğini, ancak bir daha geri dönmediğini belirtti. "Çarşıya gitti geldi, 'Anne tekrar gideceğim, hemen geri geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş," diyerek duygularını aktardı.

Olayın Soruşturması ve Gözaltılar

Olayla ilgili olarak A.U. isimli bir kişi gözaltına alındı. A.U.'nun, Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurarak yardım istemişti. Maalesef ki, dünden bu yana genç kadının cansız bedeni, Eşme ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, otopsi için İzmir'e gönderildi. Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca (fotoğrafta), gazetecilere açıklamalarda bulundu.