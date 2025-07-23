Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Yunusemre'de Orman Yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Kayapınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, yerleşim yerlerine, organize sanayi bölgesine ve trafo merkezine yakın bir alanda meydana geldiği için risk arz ediyor.

Vali Özkan'dan Açıklama

Yangınla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, saat 16.24 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını ve hemen müdahale çalışmalarına başladıklarını belirtti. Özkan, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Toplamda 6 hava unsuru ve 42 ekip yangına müdahale ettiği bilgisini veren Özkan, emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye ile koordineli şekilde çalıştıklarını açıkladı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çabaların sürdüğünü vurguladı.

Yangın Riskine Dikkat!

Vali Özkan, yüksek sıcaklıkların yangın açısından risk doğurduğunu ve bölgedeki rüzgar koşullarının da önemli olduğunu belirterek, "Rüzgarın az olmasını temenni ediyoruz. Son 4,5 günde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı aldık ve buna yönelik orman yangınlarıyla ilgili risk azaltma eylem planı oluşturduk. Eylem planı çerçevesinde yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edilip sonlandırılması bizim için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer durumu yakın bir şekilde takip ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.