Mardin'de Husumetli İki Aile Bir Araya Geldi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 14 yıl süren husumetli iki aile, önemli bir barış süreci gerçekleştirdi. Kaya aileleri arasında 14 yıl önceki bir kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan bu husumet, İl Müftülüğü başta olmak üzere eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kanaat önderleri ve bölgenin saygıdeğer kişilerinin girişimleriyle sonuçlandı.

Husumetin son bulması sebebiyle, Kabala Mahallesi Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen barış yemeğine Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve iki ailenin üyeleri katıldı. Bu önemli etkinlikte, aile üyeleri bir araya gelerek el sıkıştı ve okunan duanın ardından barış süreci resmileştirildi.

Kaymakam Öztabak, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmamasını temenni etti. Gelecekte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztabak, "İnsanoğlu zaman zaman kırılır, incinir ama asıl meziyet yeniden selam verebilmek, helalleşebilmektir. Bugün bu iki güzide aile bunu yaptı" dedi.

İl Müftüsü Türkmen ise, barış sürecine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Her kavganın sonucu barıştır. Ne kadar uzun sürerse sürsün ama en önemli barış, erken meydana gelen barıştır" şeklinde konuştu. Türkmen, barış ve kardeşlik yönünde çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. İlçede 14 yıl önce Kaya aileleri arasında bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı. Kabala Mahallesi Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. İlçede 14 yıl önce Kaya aileleri arasında bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı. Kabala Mahallesi Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.