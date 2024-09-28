Mardin'de Uçuruma Devrilen Araçta İki Yaralı

Mardin'de Uçuruma Devrilen Araç Kazası

Mardin'in Artuklu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, Kasımiye Medresesi civarında uçuruma yuvarlandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 68 FB 344 plakalı araç, çevredeki koşullara hakim olamayıp uçuruma düştü.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada araç içinde bulunan V.İ. ve S.P. yaralanarak olay yerinde acil müdahaleye ihtiyaç duydu. Durumun hemen ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldılar

Yaralılar, sağlık ekiplerinin titiz çalışması ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.