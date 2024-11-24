Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Üzücü Kaza

Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirirken, diğer işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeninde, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Kaza anında, ocakta çalışan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprak ve mermer bloklarının altında kaldılar.

Durumun acil bir şekilde bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları, hala göçük altında kalan Mustafa Dak için sürerken, yetkililer olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.