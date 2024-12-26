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MEB, 2025'te Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi Düzenleyecek

MEB, 12-13 Mayıs 2025'te Ankara'da çocuk edebiyatı öğretmenlerine yönelik bir kongre gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:22
MEB, 2025'te Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi Düzenleyecek

MEB'den Çocuk Edebiyatı Alanında Önemli Etkinlik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12-13 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" düzenleyecek. Bu kongrenin amacı, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirerek, paydaşlar arasında etkileşim sağlamaktır.

Kongre Neden Düzenleniyor?

Kongre, alandaki güncel sorunların ele alınması ve çözüm önerilerinin ortak bir çerçevede tartışılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Kongrenin hazırlık toplantısına MEB Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

Kongrede Ele Alınacak Konular

Kongrede, aşağıdaki başlıklarda bildiriler değerlendirilecek:

  • Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı
  • Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği
  • Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması
  • Çocuk Edebiyatının Duygusal Gelişime Etkisi
  • Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi
  • Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi
  • Çocuk Edebiyatında Estetik

Panel ve Atölye Çalışmaları

Kongrede ayrıca, Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi ve Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı gibi konularda paneller düzenlenecek. Bunun yanı sıra yaratıcı yazarlık, eleştirel okuma gibi konularda atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Kongreye katılım için başvurular, 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 18 Nisan 2025'te duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin işbirliğiyle düzenlenecek bu önemli etkinlik, çocuk edebiyatına ilgi duyan herkes için bir fırsat yaratıyor.

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