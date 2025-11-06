MEB ve Şule Yüksel Şenler Vakfı'ndan Okuma Kültürü ve Kütüphane Hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında eğitim alanında ortak çalışma protokolü imzalandı. Tören, MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu’nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol ile öğrencilere yönelik kültürel ve değerler eğitimi faaliyetlerinin desteklenmesi, öğretmenlere yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalık projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca okullarda kütüphaneler kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından imzalandı. İş birliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek.

Somut hedefler

Protokol kapsamında; 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği, 11 deprem ilinde 28 adet Eğitim ve Meslek Atölyesi ve 81 ilde 81 kütüphane kurulması planlandı. Yeni açılan veya kütüphanesi yetersiz olan okullarda yeni kütüphaneler kurulacak, mevcut kütüphaneler modern eğitim ortamlarına uygun şekilde tefriş edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Öğrenci seviyelerine uygun kitapların kütüphanelerde bulundurulması, okuma gruplarının oluşturulması ve bu grupların yazarlarla buluşturulması da protokolün hedefleri arasında yer alıyor.

Bakan Tekin'in değerlendirmesi

Yusuf Tekin imza töreninde, Türkiye’de okuma kültürünün gelişmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz".

Tekin ayrıca, "Türkiye’de de 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen, yaklaşık 75 bin okul var. MEB, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bir sektör. Bu sürecin sadece öğretmenler ve okullar üzerinden yürümemesini istiyoruz. Ebeveynlerin, sürecin içerisinde bize destek olmasını istiyoruz. Meslek örgütleri, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri bu sürecin içerisinde bizimle ne kadar yol yürürlerse, biz de eğitim sistemimizde o kadar başarılı oluruz. Bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeyler toplumsal karşılık bulur. Bunu arzu ediyoruz. Bu anlamda da Şule Yüksel Şenler Vakfı’yla bir anlaşma imzalayacağız. Şule Yüksel Şenler Vakfı, genç kuşak açısından ismen çok yakın tanıdığımız ve çok takdir ettiğimiz bir vakıf. Biz de Türkiye’de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlardan gördüğümüz kadarıyla Türkiye’deki okuma kültürünün arzu ettiğimiz düzeyde olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

Vakfın hedefleri

Leyla Şahin Usta, vakfın gençlere el uzatma ve bilinçli nesil yetiştirme hedefini vurgulayarak, "Vakfımızın bu misyon çerçevesinde hedefimiz yeni neslimize, gençlerimize el uzatmak. Onlara hem Şule Yüksel Şenler’in kitaplarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle tanıtmak ama aynı zamanda da bu ülke için bilinçli ve ahlaklı bir nesil yetiştirme hedefimiz var. Bu sebeple MEB ile yaptığımız iş birliği bizi de memnun etmekte." ifadelerini kullandı.

Usta, depremden etkilenen 11 ilde 11 okulda kütüphane kurduklarını; kütüphanelerde sadece kitap değil, çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak akıllı oyun ve etkinliklerin yer alacağını belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "TÜRKİYE'DE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK KONUSUNDA CİDDİ ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ" DEDİ.