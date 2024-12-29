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Meclis'e Yönelik Talepler Artıyor: Düğün Konvoyları Yasaklansın, Evli Çiftler Harçtan Muaf Tutulsun!

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 1,5 yılda 13 bin başvuru yapıldı. Düğün konvoyları yasağı ve evli çiftler için harç muafiyeti talepleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:04
Meclis'e Yönelik Talepler Artıyor: Düğün Konvoyları Yasaklansın, Evli Çiftler Harçtan Muaf Tutulsun!

Meclis'e İlginç Talepler Yağıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen taleplerle dolup taşıyor. Yaklaşık 13 bin başvuru yapılan komisyona, evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması, düğün konvoylarının yasaklanması gibi talepler damgasını vurdu.

Başvuru Detayları

15 Mayıs 2023 ile 27 Kasım 2024 tarihleri arasında TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular arasında 3 bin 330'u kadınlardan geldi. Komisyon, toplamda gerçekleştirdiği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı; 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması nedeniyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin inceleme süreci devam ediyor.

Öne Çıkan Talepler

Son dönemde başvuranların ilginç talepleri dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan bir kadın, doğum sonrası analık izninin uzatılmasını ve çalışan annelerin günlük çalışma süresinin azaltılmasını talep etti. Başka bir başvuran ise, memurların maaşından kesinti yapılarak SMA hastaları için kaynak sağlanmasını önerdi.

Çeşitli Dilekçeler ve Talepler

Komisyona gelen bazı diğer talepler ise şöyle:

  • Hükümlülere yönelik af düzenlemesi
  • Cezaevi mahkumlarının nakil talepleri
  • Bilgisayar mühendislerine yeşil pasaport verilmesi
  • Aşırı gürültü yapan araçlara cezanın artırılması
  • Engellilerin bir yıl çalışmasının iki yıl olarak değerlendirilmesi
  • Evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması
  • Düğün konvoylarının yasaklanması
  • Öğretmenlere yıpranma payı verilmesi
  • Kız çocuklarına bağlanan yetim maaşının erkek çocuklarıyla eşit şartlarda olması

Bunların yanı sıra, öz anne ve babasını öğrenmek isteyen bir kişi de komisyona yardım talebinde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu, bu talepler ışığında vatandaşların sesini duyurmak için çalışmalarına devam ediyor.

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