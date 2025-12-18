DOLAR
Mersin'de Kaçak Kazıda 3 Şüpheli Jandarmaya Yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı; çok sayıda kazı malzemesi ve eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:20
Çamlıyayla'da suçüstü operasyon

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 GPS cihazı, 1 dağcı kemeri, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 4 eldiven, 2 el feneri ile tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 1 adet gram altın, 1 yuvarlak bakır obje, 1 yüzük ve 12 çeşitli renk ve boyutlarda taş yer aldı.

Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

