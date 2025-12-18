Mersin'de Kaçak Kazıda 3 Şüpheli Jandarmaya Yakalandı

Çamlıyayla'da suçüstü operasyon

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 GPS cihazı, 1 dağcı kemeri, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 4 eldiven, 2 el feneri ile tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 1 adet gram altın, 1 yuvarlak bakır obje, 1 yüzük ve 12 çeşitli renk ve boyutlarda taş yer aldı.

Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

