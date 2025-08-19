Merz: Putin ve Zelenskiy 2 Hafta İçinde Zirvede Buluşacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki 2 hafta içinde bir araya geleceğini bildirdi.

Görüşme ve koşulları

Merz, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zirvenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ateşkes sağlanması gerektiğini iletti.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Karar ve belirsizlikler

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." ifadelerini kullandı. Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.