DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Merz: Putin ve Zelenskiy 2 Hafta İçinde Zirvede Buluşacak

Almanya Başbakanı Merz, Putin ile Zelenskiy'nin önümüzdeki iki hafta içinde bir araya geleceğini açıkladı; ateşkes ve kapsamlı hazırlık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 02:17
Merz: Putin ve Zelenskiy 2 Hafta İçinde Zirvede Buluşacak

Merz: Putin ve Zelenskiy 2 Hafta İçinde Zirvede Buluşacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki 2 hafta içinde bir araya geleceğini bildirdi.

Görüşme ve koşulları

Merz, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zirvenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ateşkes sağlanması gerektiğini iletti.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Karar ve belirsizlikler

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." ifadelerini kullandı. Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri