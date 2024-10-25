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MHP'den Yerel Yönetim vurgusu: Sorumluluk ve İletişim

MHP, il genel meclisi üyeleriyle bir araya gelerek yerel yönetimlerin önemi ve sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:22
MHP'den Yerel Yönetim vurgusu: Sorumluluk ve İletişim

MHP, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Toplantı Gerçekleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Cumhur İttifakı hassasiyetiyle yerel yönetimlerin her kademesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren meclis üyelerimiz, önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyeti sürdüreceklerdir.' dedi.

İstişare Toplantısı Detayları

MHP Genel Merkezi'nde Durmaz'ın liderliğinde gerçekleştirilen 'İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Durmaz, yerel yönetimlerin demokrasinin tabana yayılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Durmaz, il genel meclislerinin vatandaşların refahını etkileyen önemli kararlar aldığını ve yerel hizmetlerin planlanması ile uygulanmasında kritik rol oynadığını ifade etti. 'İl genel meclisinin aldığı kararlar, o bölgede yaşayan vatandaşların hayatına doğrudan etki ediyor.' şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İletişim ve Sorumluluk

Sadır Durmaz, il genel meclis üyelerinin etkili bir iletişim yoluyla vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaları gerektiğini belirtti ve milletin taleplerine cevap verme noktasında meclis üyelerinin kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Gelecek Hedefleri ve Millî Bilinç

Toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel durumu ve bunların ülkeye yansımalarını değerlendirdiklerini söyleyen Durmaz, MHP'nin 'üretken belediyecilik' anlayışını hatırlatarak yerel yönetimlerde güveni boşa çıkarmamak için çalışmaların önemine değindi.

Belediye Meclis Üyeleriyle İlerleyen Buluşmalar

MHP, belediye meclis üyeleriyle yapılacak benzer toplantıları da duyurarak, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, her zaman vatandaşlarla bir arada olmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Terör Saldırısına Karşı Tepki

Ayrıca, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyen Durmaz, aziz şehitlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. 'Aziz Türk milletinin başı sağ olsun.' ifadesini kullandı.

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