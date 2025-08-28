Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı — Hikmet Çetin: "Silahlı Mücadeleye Katılanlar Bu Aşamada Affedilemez"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplandı

Hikmet Çetin: "Silahlı mücadeleye katılanlar bu aşamada affedilemez"

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini açıkladı. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 20. TBMM Başkanı Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece çok emek verdiğini belirterek, Bahçeli'yi ve ona destek olanları tebrik etti.

Çetin, eldeki bilgilere göre eylemi olmadığı tespit edilenlerin affedilmesi gerektiğini söyleyerek, ancak silahlı mücadeleye katılanlar için farklı bir bakış açısı gerektiğini vurguladı:

"Silahlı mücadeleye katılmış, uzun yıllar silah kullanmış, birçok insanı öldürmüş insanları bu aşamada affetmek çok zor. Toplum arasında dolaşamazlar. Bence dağdaki belki de 15-20 kişiyi şu aşamada yurt dışına göndermek lazım, başka bazı ülkelere göndermek lazım. Bu İsveç, Norveç, Danimarka olabilir, Güney Afrika olabilir. Ama bir şekilde zaman içinde eğer toplum normal bir düzeye gelirse onların da affedileceğini bilmesi lazım. Ama bu aşamada onları affetmesi çok zor."

Çetin, etnik ilişkiler hakkında da görüş belirterek, "Türk ve Kürt, Amerika'nın siyahı ve beyazı gibi değil." dedi ve "Din aynı, mezhep aynı. 'Ben Kürt'le evlenmem, Türk'le evlenmem' diye bir kişiye rastlamadım." ifadelerini kullandı.

Çetin ayrıca, "Silahları yakanların PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a bir mektup gönderdiğini yabancı basından öğrendiğini" ve "Şu anda Ada'da olanların bu konuyu öğrenerek açıklayacaklarını zannediyorum." sözlerini aktardı.

Kendisine sıkça sorulan "Kürt devleti kurulur mu?" sorusuna Çetin'in yanıtı net oldu: "Kurulabilir ama Türkiye bunun içinde olmayacak. Kesinlikle mümkün değil. Çünkü, çok partili hayat, 1950'den bu yana bu işi çözmüştür. Çok iç içe girmişiz. Onun için mümkün değil. Yani İstanbul'daki 3-4 milyon Kürt'e ne diyeceksiniz? 'İstanbul'u terk edin' mi diyeceksiniz? İşleri var, güçleri var. Mümkün değil."

Son olarak Çetin, "dağda olanlardan olaylara karışmış kişilerin yargılanması gerektiğinin" altını çizerek, yargılama sürecinde onlara "Zaman içinde eğer her şey normale dönerse sizi de affedeceğiz." sözü verilmesi gerektiğini belirtti ve "Ama tabii onları yargılamadan bırakmayı ben mümkün görmüyorum." dedi.