MİT, PKK/YPG'nin Sözde Sorumlusunu Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten Nokta Operasyon!

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusunu, “Azad” kod adıyla bilinen Mahmut Ağca’yı Suriye'de gerçekleştirilen etkili bir nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Öncelikli Hedef Listesindeydi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Ağca'nın, 2015 yılından itibaren Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli terör eylemlerinin arkasında bulunduğunu belirleyerek, onu öncelikli hedef listesine aldı.

Ağca'nın Terör Geçmişi