MİT, PKK/YPG'nin Sözde Sorumlusunu Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten Nokta Operasyon!
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusunu, “Azad” kod adıyla bilinen Mahmut Ağca’yı Suriye'de gerçekleştirilen etkili bir nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Öncelikli Hedef Listesindeydi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Ağca'nın, 2015 yılından itibaren Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli terör eylemlerinin arkasında bulunduğunu belirleyerek, onu öncelikli hedef listesine aldı.
Ağca'nın Terör Geçmişi
Suriye'nin Aynularab bölgesinde, örgütsel görüşmeler yaparken tespit edilen terörist Ağca, yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. 2006 yılında terör örgütüne katılan Ağca'nın, 29 Ağustos 2015 tarihinde Şanlıurfa’da polis aracına yönelik gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu saldırının, 10 Ağustos 2016 Ayrıca Ağca'nın, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bombayla düzenlenen, 40 emniyet mensubu ile 7 sivilin hayatını kaybettiği, 242 kişinin yaralandığı olay; 8 Ocak 2022 tarihinde Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında gerçekleşen ve 3 askerin şehit olduğu bombalı saldırılar ile 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez’deki kontrol noktasına yönelik patlayıcı yüklü tırla düzenlenen terör eylemlerinin de planlayıcısı olduğu tespit edildi.
Ayrıca Ağca'nın, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bombayla düzenlenen, 40 emniyet mensubu ile 7 sivilin hayatını kaybettiği, 242 kişinin yaralandığı olay; 8 Ocak 2022 tarihinde Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında gerçekleşen ve 3 askerin şehit olduğu bombalı saldırılar ile 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez’deki kontrol noktasına yönelik patlayıcı yüklü tırla düzenlenen terör eylemlerinin de planlayıcısı olduğu tespit edildi.